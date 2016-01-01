عرضت فضائية «RT»، لقطات مصورة لاشتباكات عنيفة بالعاصمة التشيلية سانتياجو بين قوات الشرطة والمحتجين

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 4 من رجال الشرطة واعتقال 5 محتجّين خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين من المابوتشي وهم السكان الأصليون اللذين احتجوا على اعتقال زعيمتهم.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.