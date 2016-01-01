استعرض برنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «on E»، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يتضمن لقطات مصورة لزيارة وفد من وزارة الداخلية للمصابين في حادث الكنيسة البطرسية

وزار وفد من وزارة الداخلية المصابين في حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي الذين ما زالوا تحت العلاج بالمستشفيات المختلفة.وكلف اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتشكيل وفد من قيادات وضباط قطاعي حقوق الإنسان والاعلام والعلاقات العامة بزيارة المصابين ونقل تمنيات الوزير لهم بالشفاء العاجل.