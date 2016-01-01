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بالفيديو.. الصناعة: نسعى للانضمام إلى اتحاد الاقتصاد الأوراسي
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ديسمير
2016
15:48 PM
أكد ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة الصناعة، إن الوزارة تهدف إلى الانضمام لاتحاد الاقتصادي الأوراسيوأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «on E»، اليوم الثلاثاء، أن موافقة دول الاتحاد على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر أمر هام لمصر ويصب في صالحها.وأكد أن الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي سيضمن دخول منتجات مصرية إلى تلك الدول بدون جمارك، بالإضافة إلى دخول منتجاتهم بدون جمارك أيضًا، متوقعًا انتهاء المفاوضات على بدء التجارة الحرة بين مصر والاتحاد بعد عام من الآن.
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