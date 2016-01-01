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بالفيديو.. لحظة العثور على المحرك الأيمن وذيل الطائرة الروسية المنكوبة
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ديسمير
2016
11:50 AM
عرضت فضائية «RT»، منذ قليل، لقطات مصورة ترصد العثور على قطع من جسم الطائرة الروسية |تو-154| ومحركها الأيمن وذيلهاوكانت مصادر قريبة من عملية البحث في مكان تحطم الطائرة، أكدت أن الغواصين المشاركين في عملية البحث، تمكنوا من تحديد مكان سقوط القسم الرئيسي لهيكل الطائرة، لكن وزارة الدفاع نفت تلك الأنباء وأوضحت أن الحديث يدور عن قطعة كبيرة من الهيكل يجري حاليًا انتشاله من قاع البحر.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية العثور على الصندوق الأسود الأساسي في موقع طائرة |تو-154| الروسية التي تحطمت قرب سوتشي.
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