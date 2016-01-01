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بالفيديو.. «الصيادلة»: رئيس شركة أدوية ضحك على الحكومة لرفع الأسعار
27
ديسمير
2016
09:48 AM
أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أن هناك مؤامرة من قبل شركات الأدوية على المريض المصرىوقال خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»، إن وزير الصحة أرتكب خطأ كبير جدًا عندما أعلن عن زيادة أسعار الدواء قبل موعدها بشهرين.وتابع: «رئيس شركة أدوية ضحك على رئيس الوزراء المهندس شريف وأقنعه أن شركات الأدوية تخسر، ولذلك وافق على قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية».
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