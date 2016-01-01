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إعلامي كويتي يهاجم عضوا في مجلس الأمة بسبب الاعتداء على عامل مصري
27
ديسمير
2016
04:48 AM
هاجم الإعلامي الكويتي محمد الملا، عضو بمجلس الأمة الكويتي، لتدخله في تعطيل الإجراءات القانونية ومنع عامل مصري من تحرير محضر ضد 5 كويتيين، اعتدوا عليه بالضرب في محل عمله، قائلًا: «هذا لا يمكن أن يحدث في دولة تطبق القانون»وقال خلال برنامج «الكويت والناس»، المذاع على التليفزيون الكويتي، إن ما قام به عضو مجلس الأمة، كسر للقانون، مناشدًا وزير الداخلية الكويتي بسرعة التصدي لتجاوزات عضو مجلس الأمة. وتابع: «القضاء الكويتي النزيه هو الجهة الوحيدة التي يجب الفصل في واقعة الاعتداء على الوافد المصري».وأضاف: «معالي وزير الداخلية أرجوك أن تجري اتصالًا بالقسم والتعرف على تدخل نائب لوقف التحقيق، فهذا لا يمكن أن يحدث، وأعلم أن الخارجية المصرية خاطبت نظيرتها الكويتية للتعرف على حقيقة واقعة الاعتداء على الوافد المصري، ولا يجب أن تتخذ القضايا الفرعية مجالًا لتعكير صفو العلاقة بين البلدين».يذكر أن 5 كويتيين هاجموا عاملًا مصريًّا أثناء جلوسه بمكتبه داخل أحد مراكز صيانة السيارات، واعتدوا عليه بالضرب.
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