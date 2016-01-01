قال مطرب الراي «الشاب خالد»، إنه على الرغم من مشواره الفني الذي بلغ 40 سنة، إلا أنه ما زال يخاف عند صعوده على المسرح وكأنها أول مرة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، مع إسعاد يونس: «أنا خجول جدا، لكن هذا لا يظهر على المسرح، فالقلب فيه نار، وببقى قلقان»، لافتا إلى أنه لم يكن ناجحا في الدراسة وكان يهوى الموسيقى منذ الصغر.وتابع: «أول آلة موسيقية لعبت عليها هي الجيتار، الذي كان ملكا لأخي، فأنا تربيت في جو ساعدني على حب الموسيقى، خصوصا أنني من بلدة اسمها وهران بالجزائر، قريبة من إسبانيا وفرنسا، فتأثرت بالموسيقى الخاصة بهم وفنهم».من جانبها، داعبته الفنانة إسعاد يونس عندما ضحك خلال اللقاء، قائلة له: «يا خرابي على ضحكتك الحلوة، أنت مصدر البهجة».