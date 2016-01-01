قال أحمد محمد علي، مخرج فيلم «مولانا»: إن السينما أهم وسائل القوة الناعمة في مصر، ويجب الاهتمام بها، مطالبا الدولة بمساندة الإنتاج السينمائي، في تنمية المجتمع، ومواجهة الفكر المتطرف

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «من الآخر» مع الإعلامي محمد العقبي، المذاع على فضائية «روتانا مصرية»: إن مفهوم الرقابة على الأفلام في مصر أصبح أسوأ مما كان عليه من قبل.ونوه مخرج فيلم «مولانا» إلى أن الرقابة المجتمعية، أخطر أنواع الرقابة على السينما، وتتجه في الوقت الراهن لمزيد من القمع.