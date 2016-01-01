قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق: إنه أصيب بالصدمة، بسبب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل حكومة المهندس إبراهيم محلب

وأضاف وزير التجارة والصناعة السابق، خلال لقائه ببرنامج «على هوى مصر» تقديم الإعلامي خالد صلاح، المذاع على فضائية «النهار»: إنه كان على يقين وثقة، أن السيسي سيجدد الثقة في حكومة محلب؛ لإسكات صوت الإعلام، بعد مهاجمته واتهامه لأحد الوزراء بالفساد.وأوضح: إن وسائل الإعلام كانت تهاجم حكومة محلب بشكل غير معقول، لدرجة أن الاتهامات وصلت للخوض في الشرف. لافتا إلى أن الشارع المصري محبط من أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، وعليه أن يسير على خطى محلب، بالنزول للشارع.