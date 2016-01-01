علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال لمتصل حول كيفية معاملة والدته بعد رؤيتها في وضع أخلاقي سيئ، قائلًا: |أنت مطالب بمعاملة والدتك معاملة حسنة رغم رؤيتك لها في وضع مخل|

وأضاف مبروك، خلال لقائه ببرنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |ام بي سي مصر|، تقديم شريف عامر، أن الله تبارك وتعالى أمرنا بمعاملة الوالدين معاملة حسنة حتى إذا كانوا خارج الملة والدين، مردفًا: |سواء كانت الأم برة أم فاجرة عليك احترامها وإجلالها|.