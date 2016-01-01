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مبروك عطية لمتصل: الأم الفاجرة واجب احترامها ومعاملتها بتقدير
26
ديسمير
2016
23:48 PM
علق الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال لمتصل حول كيفية معاملة والدته بعد رؤيتها في وضع أخلاقي سيئ، قائلًا: |أنت مطالب بمعاملة والدتك معاملة حسنة رغم رؤيتك لها في وضع مخل|وأضاف مبروك، خلال لقائه ببرنامج |يحدث في مصر|، المذاع على قناة |ام بي سي مصر|، تقديم شريف عامر، أن الله تبارك وتعالى أمرنا بمعاملة الوالدين معاملة حسنة حتى إذا كانوا خارج الملة والدين، مردفًا: |سواء كانت الأم برة أم فاجرة عليك احترامها وإجلالها|.
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