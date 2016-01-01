قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك تعديلا تشريعيا جديدا لإقرار خصومات ضريبية على الشرائح الأقل دخلا، لافتًا إلى أن الإجراء التشريعي يقضي بخفض الضرائب على الشرائح الدنيا

وأشار المنير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |هنا العاصمة|، المذاع على قناة |سي بي سي|، تقديم لميس الحديدي، إلى أن وزارة المالية تدرس حاليا الأثر المالي للخصم الضريبي على الموازنة، مؤكدًا أنه أيضًا يتم دراسة رفع الحد الأدنى للأجور لتغطية ارتفاع التكلفة وزيادة نسب التضخم في مصر.