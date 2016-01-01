أجاب الدكتور أحمد صبري، من علماء الأزهر، على سؤال إحدى المشاهدات، التي تريد أن تعرف «حالات وجوب وقوع الطلاق»

وأضاف «صبرى»، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، أن حالات الطلاق تقع في حالة أن يكون الزوج في وعيه كاملًا، قائلًا: «لو الزوج كان في عدم وعيه ومش فاهم هو بيقول إيه وشارب حاجة وكان غضبان في هذه الحالات لا يقع الطلاق».وأكد أن نزول الزوجة من البيت خلافا ليمين زوجها يؤدي إلى وقوعه، موضحًا أن اليمين المعلقة مثل «لو عملتى كذا هطلقك»، وهو يقع خاصة في حالة نية الزوج الحقيقية في طلاق زوجته في حالة فعل الأمر الذي نهاها عنه.