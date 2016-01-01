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بالفيديو.. عالم أزهرى يوضح حكم الدين في تربية الكلاب
26
ديسمير
2016
16:49 PM
ردّ الدكتور أحمد صبري، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال أحد المشاهدين عن حكم الدين في تربية الكلاب بالمنزل وهل الكلاب تمنع دخول الملائكة للمنزل؟!أكد «صبرى»، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، أنه يجب أن يكون هناك سبب لتربية الكلب، فهناك كلب مدرب للحراسة أو للصيد أو للعمل، مؤكدًا أن تربية الكلب للعب حرام ولا تجوز شرعا، إلا من خلال الأسباب الثلاثة السابقة فقط.
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