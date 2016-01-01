عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات من استمرار تأبين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في مطار سوتشى لليوم الثانى على التوالى، من وضع أكاليل الزهور وإضاءة الشموع على أرواحهم

وكانت وسائل إعلام روسية قد أعلنت صباح أمس تحطم طائرة من طراز |توبوليف 154| تابعة لوزارة الدفاع الروسية، على متنها 91 مجندا وصحفيا وفرقة موسيقية، بعد وقت وجيز من إقلاعها في مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه مدينة اللاذقية السورية.ونقلت وكالة |سبوتنيك| الروسية عن مصادر، أنه وفقا للبيانات الأولية اختفت الطائرات عن شاشات الرادار بعد 20 دقيقة من إقلاعها.