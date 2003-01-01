علّق الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي على فتوى أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بجواز حرق المواطنين أحياء، واصفا إياها بأنها فيلم إباحي بتتر إسلامي، وعبث، لم يرِد في حديث أو مذهب فقهي

وقال |شاهين| خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « انفراد»، المذاع بفضائية «العاصمة» تقديم سعيد حساسين، |إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن حرق المنازل في المعارك أو قتل الشيوخ أو النساء أو الأطفال، وهذا يؤكد أن حرق المنازل من المحرمات|، مشيرا إلى أنه يجب الرد على تلك الفتاوى بتأجير مساحات على فضائيات عالمية نوضح فيها الأحاديث الصحيحة.يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي دأب على إطلاق الفتاوى الشاذة والتي من بينها جواز حرق الأحياء، وسبق لعناصر التنظيم إعدام ضحاياه حرقا بحوادث، كان أشهرها حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قوبلت جريمة قتله بحملة إدانة عربية ودولية خاصة من رجال الدين الإسلامي.