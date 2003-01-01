نفى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، صحة ما ردده البرلماني يسري المغازي، حول تلفيق قضية تخزين الأدوية المغشوشة المتهم فيها نجل الأخير، قائلًا: «لو كان المصنع ملك ابني هحبسه، فنحن نعيش في دولة قانون»

وأضاف المحافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن المواطنين هم من أبلغوا عن الأدوية المغشوشة التي تم ضبطها، ولم يكن أحد يعلم بأن المصنع ملك نجل عضو مجلس النواب، والأجهزة الأمنية التي ضبطت مخزن الأدوية لم تكن تعلم باسم صاحب المصنع المنتج لها. يذكر أن لجنة من الإدارة الصحية ومديرتي التفتيش الصحي والصيدلي بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، تمكنت من ضبط مصنع أدوية «بير سلم» غير مرخص وتم تحرير المحضر رقم 21558 لسنة 2016 جنح المنزلة.