هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الدكتور يسري المغازي عضو مجلس النواب والد الصيدلي المتهم بتخزين أدوية مغشوشة في الدقهلية، قائلا: «أنا مش فاهملك ولا جملة، عايز أفهم منك جملة»

وقال الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» للنائب: «أنا مش نازل الانتخابات ضدك في الدائرة، ولا عندي شركة أدوية علشان أنافسك بها، فمعنديش قضية ضدك وقضيتي هي المريض».ومن جانبه رد البرلماني قائلا: «هناك تحقيق يتم وننتظر نتيجته ونشعر بظلم شديد».يذكر أن لجنة من الإدارة الصحية ومديري التفتيش الصحي والصيدلي بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، تمكنت من ضبط مصنع أدوية «بير سلم» غير مرخص وتم تحرير المحضر رقم 21558 لسنة 2016 جنح المنزلة.