قال جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت ملف المدارس التجريبية بعد قرار الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم بخضوع الطلاب للامتحان المواد باللغة الإنجليزية، مضيفًا: |هو قرار سليم ولكن يجب تطبيقه من العام الدراسي القادم|

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج |انفراد|، على قناة |العاصمة|، مع الإعلامي سعيد حساسين، أنه يجب مراعاة ظروف الطلاب، مستطردًا: |مينفعش تبقى المادة يتم تدريسها باللغة العربية وقبل الامتحان بشهرين نقول هتمتحنوها باللغة الأجنبية|.ووجه رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس والوكيلين والأعضاء الذين انحازوا إلى الطلاب، قائلًا: |البرلمان ينحاز للشعب واستجبنا لأولياء الطلاب|.