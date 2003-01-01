عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته الغامرة من وجود |سيخ| شاورما باستوديو البرنامج، مضيفًا: |لأول مرة سيخ شاورما في الاستوديو

. طول عمري كنت أتمنى يكون عندي سيخ شاورما|.وقال أديب خلال برنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، إنه لم يعتد الإعلان عن الانفرادات الخاصة به في برنامجه، إلا أنه لم يستطع مقاومة الشاورما، مشيرًا إلى أنه انفرد لأول مرة في برامج |التوك شو| بوجود الشاورما في ستوديو البرنامج، مردفًا: |النهارده تحققت أحلامي وبقى عندي سيخ شاورما لوحدي|.