تبرأ الدكتور يسري المغازي، عضو مجلس النواب، ووالد الصيدلي المتهم في قضية مخزن الأدوية المغشوشة، من الواقعة، قائلا: «لم أكن أعلم بحقيقة الواقعة، وأثق في القانون والقضاء المصري، ولست طرفا في القضية، وعلمت بالواقعة من وسائل الإعلام»

وقال خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إن المخزن الذي تم ضبطه هو شراكة بين نجلي وبين شخص آخر، متخصص في مجال طب الأعشاب، وهو شخصية معروفة، ويملك المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي عن كافة الأعشاب الطبية، التي تم ضبطها في المخزن.وعرض صورة من مستند يفيد استيراد صفقة أدوية «السوفالدي» التي تم ضبطها، والسجل التجاري الخاص بالشركة المستوردة.يذكر أن لجنة من الإدارة الصحية ومدير التفتيش الصحي والتفتيش الصيدلي بمدينة المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية، تمكنت من ضبط مصنع أدوية «بير سلم»؛ لتصنيع الأدوية، غير مرخص، وتم تحرير محضر رقم 21558 لسنة 2016 جنح المنزلة.