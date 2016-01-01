عرف الكاتب عمر طاهر الصداقة: بأنها |عملية تكاملية بين شخصين في وجهات النظر|

وقال خلال لقائه ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، المذاع على فضائية «cbc»: «شخصيتي صعبة، وطول الوقت أقول لزوجتي: أنا آسف، والعلاقة بينا عبارة عن صداقة، وتحولت من عمر طاهر لعمر أفندي، الذي خصصته الحكومة، ووافقت على ذلك».