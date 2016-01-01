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برلماني: نسب البطالة تجاوزت الـ30% وبيانات الحكومة كاذبة
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ديسمير
2016
18:48 PM
أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن نسب البطالة في مصر تفوق الـ 30%، مشيرًا أن بيانات الحكومة حول أن نسب البطالة لا تتجاوز الـ13% كاذبة وغير صحيحة وتفتقد الدقةوأشار خليل، خلال لقائه ببرنامج |صالة التحرير|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم عزة مصطفى، أن مدخلات الأرقام الحكومية حول نسب البطالة غير منضبطة ولا تعطي النتائج الحقيقية أو الواقعية، مؤكدًا أن جميع الخريجين يبحثون عن عمل مناسب في القطاع الخاص وليس كما تدعي الحكومة أن الشباب يعزف عن العمل بهذا القطاع ويبحث عن وظيفة بالقطاع الحكومي.
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