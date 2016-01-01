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بالفيديو.. المصري يتعادل أمام غزل المحلة 1/1 بالشوط الأول
25
ديسمير
2016
18:46 PM
انتهى الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي أمام غزل المحلة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تقام على ملعب المكس، ضمن مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصروأحرز مهدي صبحي لاعب غزل المحلة هدف التقدم، في شباك المصري البورسعيدي بالدقيقة 37، ثم أحرز ويلسون لاعب المصري هدف التعادل، بالدقيقة 48 من الشوط الأول.
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