حضر، منذ قليل، عدد من مندوبى مؤسسات الدولة وممثلين من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف للمشاركة في احتفالات بطريركية الأرمن الكاثوليك بمنطقة وسط القاهرة بعيد الميلاد المجيد

كما حضر للمشاركة في الاحتفال عدد من رجال الأعمال وذلك في ظل حالة من الحزن بدت على وجوه المحتفلين المتواجدين في الكنيسة أثناء مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.