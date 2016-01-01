عرضت فضائية «R T عربية» في خبر عاجل لها نقلا عن مصادر أمنية، أنه تم العثور على أمتعة شخصية تابعة لركاب الطائرة المنكوبة على بعد 6 كيلو مترات من شاطئ سوتشى، وأن لجنة التحقيق الروسية تفتح تحقيقا جنائيا في حادث الطائرة المنكوبة

وكانت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بثت خبرا بفقدان الاتصال بطائرة من طراز |توبوليف 154| تابعة لوزارة الدفاع الروسية، على متنها 91 مجندا، وذلك بعد وقت وجيز من إقلاعها في مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه مدينة اللاذقية السورية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.ونقلت وكالة |سبوتنيك| الروسية عن مصادر، قولها إنه وفقا للبيانات الأولية اختفت الطائرات عن شاشات الرادار بعد 20 دقيقة من إقلاعها، مضيفة أن الطائرة فقد الاتصال بها بعد 20 دقيقة من إقلاعها.