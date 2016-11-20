نفى أحمد كمال، معاون وزير التموين، ما تردد حول استبعاد 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين، موضحًا أن «من يتم حذف أسمائهم من بطاقات التموين، المتوفون، والمسافرون للخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر، والمكررة أسماؤهم على أكثر من بطاقة تموينية»

وتابع «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» مع الإعلامي محمد العقبي، المذاع على فضائية «روتانا مصرية» مساء اليوم السبت، أن الوزارة ستبدأ في المرحلة الأولى لتنقية البطاقات التموينية في 1 يناير 2017.

وأشار معاون وزير التموين، إلى أن عدد المواطنين الذي سيتم حذف أسمائهم من على البطاقات التموينية يقدر بنحو 4 ملايين مواطن.