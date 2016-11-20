حرق معلمة لتلميذة رفضت الدروس الخصوصية.. الأعلى قراءة في «توك شو»

شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:تفاصيل حرق معلمة لتلميذة رفضت الدروس الخصوصيةبالفيديو