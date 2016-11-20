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حرق معلمة لتلميذة رفضت الدروس الخصوصية.. الأعلى قراءة في «توك شو»
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ديسمير
2016
23:48 PM
شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:تفاصيل حرق معلمة لتلميذة رفضت الدروس الخصوصيةبالفيديو. لحظة بكاء السيسي في افتتاح توسعات شركة النصر للكيماوياتبالفيديو.. أستاذ علم نفس يكشف أسباب بكاء السيسيبالفيديو.. رد فعل السيسي عند محاولة سيدة تقبيل يده
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