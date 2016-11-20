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بالفيديو.. صيادلة الإسماعيلية عن واقعة الراقصات الروسيات: سقطة
24
ديسمير
2016
23:48 PM
وصفت الدكتورة ولاء حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، وجود راقصات روسيات بحفل تخرج دفعة جديدة من كليات الصيدلة بأنها سقطة لا تغتفر، لافتة إلى أن ما حدث لا يليق بطلاب ولا أعضاء نقابة الصيادلةوقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» المذاع على فضائية «روتانا مصرية» تقديم مع الإعلامي محمد العقبي: «استقالتي من النقابة أقل شيء، والاعتذار غير كافٍ على هذا الشو الروسي».وطالبت بضرورة محاسبة المسئول عن القاعة التي أقيم فيها حفل التخرج؛ لأنه المسئول الأول والأخير عن تقديم الفقرة دون علم النقابة.وكانت نقابة صيادلة الإسماعيلية اعتذرت عما حدث خلال الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة عن وجود راقصات روسيات بحفل تخرج دفعة جديدة من كليات الصيدلة الأمر الذي أدى إلى غضب كافة الصيادلة مما حدث.
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