قال محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق: إنه يتواصل مع لاعبي منتخب مصر حاليا، وتربطه علاقة قوية بلاعبين، مثل: محمد صلاح، وعمر جابر، وكوكا، متوقعا وصول المنتخب لكأس العالم في روسيا 2018

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العربي الرياضي»، المذاع على قناة «العربي»، مع الكابتن نادر السيد: «أزور بعض اللاعبين في الخارج، مثل محمد صلاح، وزيارتي المقبلة ستكون لرمضان صبحي؛ لأنه لاعب موهوب، ومستقبله باهر».