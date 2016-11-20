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أبو تريكة يزور رمضان صبحي في ستوك سيتي.. قريبا
24
ديسمير
2016
23:48 PM
قال محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق: إنه يتواصل مع لاعبي منتخب مصر حاليا، وتربطه علاقة قوية بلاعبين، مثل: محمد صلاح، وعمر جابر، وكوكا، متوقعا وصول المنتخب لكأس العالم في روسيا 2018وأضاف خلال لقائه ببرنامج «العربي الرياضي»، المذاع على قناة «العربي»، مع الكابتن نادر السيد: «أزور بعض اللاعبين في الخارج، مثل محمد صلاح، وزيارتي المقبلة ستكون لرمضان صبحي؛ لأنه لاعب موهوب، ومستقبله باهر».
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