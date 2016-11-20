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عمرو أديب: «محطة أسوان كانت مسخرة والجيش خلاها تفرح»
24
ديسمير
2016
23:48 PM
أثنى الإعلامي عمرو أديب على الدور المبذول من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل تطوير ورفع كفاءة محطة قطار أسوان، مردفًا: |محطة قطار أسوان من شهر كانت مسخرة وفضيحة والجيش خلي شكلها يفرح|وأوضح أديب، خلال برنامجه |كل يوم|، المذاع على قناة |ON Ent|، أن الوفد السياحي الياباني الذي فضح مصر في العالم بأجمعه من خلال نشر صور سيئة على مواقع التواصل الاجتماعي عن محطة أسوان ووضعها القبيح منذ شهر، هو نفسه الان ينشر أخبارا جيدة عن تطوير المحطة، مضيفًا: |إحنا كنا في العصر الحجري وبعدين بقينا بني آدمين|.وتوجه أديب، بالشكر إلى اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب حرصه على متابعة تطوير محطة قطار السكك الحديدية بأسوان، مردفًا: |بيعجبني في القوات المسلحة الجدية والانضباط.. كامل الوزير لواء حرب محترم|.
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