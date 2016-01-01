قال الدكتور مصطفى الفقي، إن مصر أكثر الدول حرصًا على القضية الفلسطينية حتى من أصحابها، مؤكدًا أن سحب مشروع مصر من مجلس الأمن بشأن الاستيطان ليس عربونا لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي البيت الأبيض

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة|ON Ent|، تقديم عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعا السيسي لزيارة البيت الأبيض مع بداية توليه حكم الولايات المتحدة الأمريكية قبل آخر مكالمة هاتفية جمعتهما.أشار إلى أن الانتقادات التي توجه للخارجية والدولة المصرية غير مسئولة وبعيدة عن إدراك حقيقة الأمور المستقبلية، متسائلًا: هل المنتقدين أكثر حرصا على القضية الفلسطينية من أصحابها الذين اثنوا على الدور المصري حول قرار مجلس الأمن وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؟وتابع: أري أن وزير الخارجية سامح شكري من أكثر وزراء الخارجية كفاءة ووطنية عبر تاريخ الدبلوماسية المصرية.