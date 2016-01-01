تقدم الإعلامي محمد الغيطي، ببلاغ للنائب العام ضد يحيى رفاعي سرور، القيادى السلفى، لتحريضه على قتل مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي

وطالب «الغيطي» خلال برنامجه «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على القيادى السلفى، مطالبا بمحاكمته على نشر الفتنة والتحريض على قتل المسلمين.وأضاف: «أمثال هؤلاء منبع للإرهاب والتحريض على القتل وأنهم يخلقون بيئة خصبة لنمو التطرف والفكر الإرهابي».كان قيادي بالجبهة السلفية، يدعى يحيى رفاعي سرور، قال إن دماء جميع مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحة، وقال عبر صفحته على موقع فيس بوك، ردًا على سؤال حول أسباب تكفيره مؤيدي السيسي: إن الأصل في مؤيدي السيسي هو رفضهم للدولة الدينية، والدولة الدينية هي مصطلح يعبر عن واجب شرعي هو تطبيق الشريعة والحكم بما انزل الله.. والتحاكم إلى ما أنزل الله ورفض أي شريعة تخالفه هو شرط تحقق الإيمان.