أشاد جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالقاهرة، بالجهود المصرية حول قرار مجلس الأمن الدولي أمس بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا أنه لا يجوز المزايدة على الموقف المصري من القضية الفلسطينية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |هنا العاصمة|، المذاع على قناة |سي بي سي|، تقديم لميس الحديدي، أن قرار مجلس الأمن بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية رسالة دولية أن المجتمع الدولي يريد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا أن الحكومة المصرية تقف بجانب الدولة الفلسطينية ولا مجال للتشكيك في موقفها تجاه حل الدولتين.وتابع: نرى أن مصر دولة محورية لا يمكن أن تقوم السلطة الفلسطينية بأي دور دون الرجوع إليها.