قال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عبد الحكيم عوض: إنه لا يمكن التشكيك في الموقف المصرى على مدى التاريخ تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتى» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر قدمت 150 ألف شهيد من أجل القضية الفلسطينية، ومكانتها كبيرة في قلوب الفلسطينيين.وأوضح أن مهاجمي مصر بسبب مشروع قرار إدانة الاستيطان لن يحصدوا سوى خيبة الأمل، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلى ساوى بين المقاومة والإرهاب.