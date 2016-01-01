اخبار مصر
-
رياضة
- أحمد نور مدير فني لقطاع البراعم بمركز شباب بيجام
- الدليل حكما للإسماعيلي وعرب الرمل وناجي المقاصة والشرطة بالكأس
- الدفاع الجوي الأقرب لاستضافة قمة الناشئين بين الأهلي والزمالك
- نشرة رياضة «فيتو» والزمالك يطلب تأجيل مباراة القمة الأعلى قراءة
- الزمالك يقترح استبدال لقاء القمة مع الأهلي من الناحية التنظيمية
- مرتضى يشترط على الأهلي لخوض مباراة القمة
- مرتضى للاعبين: مباراة الأهلي بلا قيمة
- حلمي: إنذار أسامة إبراهيم مفاجأة.. وفضلت إراحة الثنائي
- مرتضى: باسم سيخرج للإعارة.. وحددنا بديله
- مرتضى مؤكدا: القمة في موعدها.. وهذه رسالتي للأمن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
فتح: مصر قدمت 150 ألف شهيد في القضية الفلسطينية
24
ديسمير
2016
22:48 PM
قال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» عبد الحكيم عوض: إنه لا يمكن التشكيك في الموقف المصرى على مدى التاريخ تجاه القضية الفلسطينيةوأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتى» تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر قدمت 150 ألف شهيد من أجل القضية الفلسطينية، ومكانتها كبيرة في قلوب الفلسطينيين.وأوضح أن مهاجمي مصر بسبب مشروع قرار إدانة الاستيطان لن يحصدوا سوى خيبة الأمل، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلى ساوى بين المقاومة والإرهاب.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
د.صائب عريقات لـ كل يوم: قرار مجلس الأمن انتصار للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية
أبو تريكة: تعاطفي مع غزة ليس نفاقا وأشعر بالسعادة عند سجود لاعب
الفقي: سحب مشروع مصر بشأن الاستيطان ليس عربون زيارة للبيت الأبيض
بالفيديو.. الغيطي يتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد قيادي سلفي
سفير فلسطين بالقاهرة: نرفض المزايدة على الموقف المصري
فتح: مصر قدمت 150 ألف شهيد في القضية الفلسطينية
مصطفى الفقي: مصر شريفة وأكثر الدول دعما للقضية الفلسطينية
بالفيديو.. أستاذ علم نفس يكشف أسباب بكاء السيسي
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع