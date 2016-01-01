استبعد الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، ما يدور في أذهان البعض حول تقاعس دور مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر دعمت قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي الذي تمت الموافقة عليه بـ14 صوتا، وأنها أكثر الدول دعما للقضية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر |شريفة| تجاه القضايا التي تخص البلاد العربية، ولم تفعل خطأ واحدا ولم تتآمر تجاه أي دولة، أو على القضية الفلسطينية.وتابع: |الحقيقة أن العالم يتعامل الآن بالتفاوض المباشر، ولا يوجد ما يسمى بأمم متحدة أو مجلس أمن ليحل القضايا المثارة، هذه طريقة لم يعد لها أي تأثير، وهذا التصويت من الأساس لن يفعل شيئا|.