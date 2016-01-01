أرجع الدكتور محمد سمير، أستاذ علم النفس، أسباب حبس الرئيس عبد الفتاح السيسي لدموعه اليوم، لإحساسه بمشكلات المواطن وعدم وجود من يحنو عليه

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم» تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»، إن «السيسي» على علم بكافة الضغوط والمشكلات الاقتصادية التي يعيشها المواطن ويسعى لأن يكون من أفضل الشعوب.وأضاف أن كافة الأخبار التي يتم ترديدها بأن «السيسي» لا ينظر للمواطن المصرى ترك أثرا في نفسية الرئيس بالرغم من كافة الإنجازات التي تتم، وأن الشعب يستحق أكثر من ذلك، خاصة وأن المصريين يبحثون عن الإنجاز السريع.وأكد أن بكاء «السيسي» دليل على حبه للشعب، في ظل الضغوط التي تتعرض لها الدولة.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكى خلال كلمته، اليوم السبت، بفعاليات افتتاح التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة.