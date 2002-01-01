قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن سياسة مصر واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولا يجوز أن يزايد أحد على دورها، مشيرا إلى أن دور مصر في الربط بين دوائر الصراع في المنطقة كبير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |مساء القاهرة|، المذاع على قناة |Ten| مع الإعلامية إنجي أنور، أن مقترح وقف الاستيطان الذي تم الموافقة عليه أمس بمجلس الأمن بموافقة 14 دولة وبامتناع أمريكا عن التصويت، كان بصياغة مصرية فلسطينية، بالاتفاق مع 4 دول دعمت ذلك المقترح.