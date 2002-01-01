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محمد الشهاوي: سياسة مصر واضحة تجاه القضية الفلسطينية
24
ديسمير
2016
21:48 PM
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن سياسة مصر واضحة تجاه القضية الفلسطينية ولا يجوز أن يزايد أحد على دورها، مشيرا إلى أن دور مصر في الربط بين دوائر الصراع في المنطقة كبيروأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |مساء القاهرة|، المذاع على قناة |Ten| مع الإعلامية إنجي أنور، أن مقترح وقف الاستيطان الذي تم الموافقة عليه أمس بمجلس الأمن بموافقة 14 دولة وبامتناع أمريكا عن التصويت، كان بصياغة مصرية فلسطينية، بالاتفاق مع 4 دول دعمت ذلك المقترح.
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