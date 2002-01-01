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مطاحن وسط وغرب الدلتا: لا ارتفاع في ثمن رغيف الخبز المدعوم
24
ديسمير
2016
21:48 PM
قال محمد عبدالقادر، رئيس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن المخزون الإستراتيجي من الدقيق البلدي المخصص لرغيف الخبز المدعوم كاف لـ 6 أشهر، مؤكدًا أنه لا نية لرفع ثمن رغيف الخبز المدعوموأوضح عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين، أنه تم تخصيص 800 مليون جنيه لتوفير المخزون الإستراتيجي من القمح لمدة 6 اشهر.يذكر أن وزير التموين، أعلن تخصيص 1.8 مليار جنيه لتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية لـ 6 أشهر.
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