قال محمد عبدالقادر، رئيس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إن المخزون الإستراتيجي من الدقيق البلدي المخصص لرغيف الخبز المدعوم كاف لـ 6 أشهر، مؤكدًا أنه لا نية لرفع ثمن رغيف الخبز المدعوم

وأوضح عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين، أنه تم تخصيص 800 مليون جنيه لتوفير المخزون الإستراتيجي من القمح لمدة 6 اشهر.يذكر أن وزير التموين، أعلن تخصيص 1.8 مليار جنيه لتوفير مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية لـ 6 أشهر.