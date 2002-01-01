أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد كرة القدم: إن مباراة الأهلي والزمالك ستقام في موعدها، الخميس المقبل، على ملعب برج العرب، مشيرا إلى أنه لا توجد نية لتأجيل المباراة، لما بعد انتهاء مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: إن مباراة القمة تقام بدون جمهور.في سياق آخر، أشار إلى أن فرص صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 كبيرة، لافتًا إلى أن لاعبي المنتخب على أعلى مستوى.