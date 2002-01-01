روت عبير رضا، والدة الطفلة تقى سيد أنور، 10 سنوات، التلميذة بمدرسة الطيار فكري بإمبابة، تفاصيل تعرض ابنتها للحرق من معلمة؛ بسبب الدروس الخصوصية

أكدت: إن المعلمة أطفأت عود الكبريت في يد ابنتها؛ لإجبارها على أخذ درس خصوصي بمنزلها، وضربتها بـ«الخرطوم».وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش: إنها قامت بتحرير محضر، بمركز شرطة إمبابة، ضد المعلمة، وتدعى منى فوزي. مشيرة: إن إدارة المدرسة طالبتها بالتنازل عن المحضر؛ حتى تتمكن من محاسبة المعلمة. مؤكدة أنها لن تتنازل عن مقاضاة المعلمة، والتي تسببت في حرق ابنتها.ولفتت إلى أن ابنتها ليست بحاجة للحصول على دروس خصوصية، بسبب تفوقها العلمي، مردفة: «خايفة على بنتي من المدرسة ليضربوها تاني.. الإدارة مش مطمناني، وخايفة منهم على بنتي.. طلعت محروقة، ومش عارفة إيه اللي هيحصل تاني معاها؟!!»من جانبه قال محمد عبد الهادي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة: إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلمة. مشيرا إلى أنه لم ترد حتى الآن أي شكوى بخصوص هذا السلوك المرفوض من قبل المعلمة.