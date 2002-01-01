قال الدكتور أيمن الرقب، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، إن البعض يريد أن يقلم أظافر مصر ودورها في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن مصر لم تتبن صياغة قرار إدانة الاستيطان بمجلس الأمن لكنها صوتت عليه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج |مساء القاهرة|، المذاع على قناة |تن|، مع الإعلامية إنجي أنور، أن هناك عداءً شديدًا من بعض الدول تجاه مصر، وهناك محاولة للإيقاع بين القاهرة وفلسطين بقيادة تركيا، مؤكدا أن مصر انتصرت للقضية الفلسطينية ودفعت الكثير من أجلها.