كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موافقته على العرض الصيني لاستعارة باسم مرسي مهاجم الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية

قال في تصريحات لبرنامج ستاد كورة إف إم، وصل عرض صيني إلى باسم مرسي، والمجلس وافق عليه، وسيكون هناك بديل مهاجم أفريقي قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.