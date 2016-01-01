بالفيديو - قطار الزمالك لايتوقف .. الأبيض يستعد للقمة بهدفين في الشرقية

كتب - محمد همام: حقق الزمالك فوزًا غاليًا، بهدفين دون رد، على حساب الشرقية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب |بتروسبورت|، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري العام

أحرز أسامة إبراهيم هدف الزمالك الأول في الدقيقة 36، وأضاف أحمد رفعت الهدف الثاني في الدقيقة 55.

الفوز جعل الزمالم يحافظ على مركزه الثالث بعدما ارتفع رصيده للنقطة 34 ليقترب من مصر المقاصة بـ3 نقاط، مع العلم أن الفريق الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين، في المقابل واصل الشرقية تذيله الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويعتبر الفوز معنويًا للفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلي، والتي ستقام مساء الخميس، في ختام الدور الأول بمسابقة الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي - أسامة إبراهيم - شوقي السعيد - محمد ناصف - إبراهيم صلاح - معروف يوسف - ريكو - محمد إبراهيم - أحمد رفعت - مايوكا.

ظهر فريق الشرقية منذ بداية المباراة مستحوذًا على الكرة وسط تراجع من لاعبي الزمالك، إلا أن فريق الشرقية لم يستغل سوء تمركز وأداء لاعبي الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 19 ظهرت أولى ملامح الزمالك من خلال تسديدة عبر صلاح ريكو داخل منطقة الجزاء لكن حارس الشرقية ينجح في إبعاد الكرة.

وعاد الزمالك لمواصلة التهديد بعد تسديدة من أحمد رفعت لكن تمر أعلى مرمى الشرقية دون خطورة.

وشهدت الدقيقة 36 أولى أهداف المباراة من جانب أسامة إبراهيم بعد تمريرة رائعة من زميله محمد إبراهيم ليعلن تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وأجرى الزمالك التبديل الأول إضطراريًا بخروج الزامبي مايوكا ونزول أحمد جعفر حيث اشتكى مهاجم الزمالك من العضلة الضامة.

وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق عاد لاعبي الزمالك من جديد لمواصلة سلاح التسديد وهذه المرة تسديدة قوية من جانب أحمد دويدار تمر بجوار مرمى الشرقية.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات المباراة بشكل كاملة في المقابل ظهر فريق الشرقية متراجعاً معتمدًا على الكرات الطولية.

وعزز أحمد رفعت النتيجة للأبيض في الدقيقة 55 بعدما سجّل هدفًا للزمالك بعد تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول أسامة إبراهيم.

وشهدت الدقيقة 62 التبديل الثاني للزمالك بخروج محمد ناصف ونزول سعد حسني.

وفي الدقيقة 74 المشاركة الأولى لإسلام جمال في مسابقة الدوري هذا الموسم، بعدما قرر محمد حلمي المدير الفني للزمالك بخروج معروف يوسف ونزول إسلام جمال.

وأهدر محمد إبراهيم فرصة هدف للزمالك في الدقيقة 79 بعد تمريرة من أحمد جعفر لكن تمر تسديدة الأول بجوار القائم.

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