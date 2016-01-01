الإسكندرية - محمد أحمد: واصلت موجة الطقس السيء التي تتعرض محافظة الإسكندرية منذ أيام حدتها، اليوم السبت، بموجة من الأمطار الثلجية ضربت أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، مصحوبةً برياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك خلال خامس أيام نوة الفيضة الصغرى

وتسبب الأمطار الغزيرة في إرباك حركة المرور خاصة بطريق الكورنيش، وشارع أبوقير، حيث تراكمت مياه الأمطار أسفل الكباري والأنفاق وفي الشوارع الجانبية، التي تعاني مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وتأثر عدد من الطرق الرئيسية بموجة الطقس السيء، منها طريق المعمورة، والحرية، والكورنيش، ما أدى لحالة من الشلل المروري، خاصة في منطقة سيدي جابر التي تشهد أعمال إنشاءات جديدة في الطريق.

ووفقًا لجدول النوات المتوقعة في الإسكندرية، تستمر نوة الفيضة الصغرى لنحو ٥ أيام وتصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار.

كانت حركة الملاحة توقفت بمينائي الإسكندرية والدخيلة اليوم، بعد قرار هيئة ميناء الإسكندرية بغلق البوغاز نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح التي لا تسمح بحركة السفن والقاطرات البحرية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى مع بدء نزول الأمطار بغزارة، حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية بعدد من سيارات الكسح وشفط المياه لسحب المياه المتراكمة على الكورنيش وفي أماكن متفرقة من المدينة. ​

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