قال وزير السياحة يحيى راشد: إن مصر تمتلك أفضل منتج سياحي على مستوى العالم، لافتا إلى أن الشعب المصري عرف السياحة قبل العالم كله، ويحب الحياة والتفاعل مع كافة الجنسيات

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «لقاء خاص»، المذاع على فضائية «روسيا اليوم»: إن مصر مازالت تنعم بحركة سياحية مهمة.وأوضح: إن القطاع أمامه فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات، خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه لن تنجح أية أعمال إرهابية أو قوة، ضد النهوض بالاقتصاد المصري.