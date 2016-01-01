قال الكاتب الصحفي، عصام كامل، رئيس تحرير صحيفة «فيتو»: إن عدد المحميات الطبيعية في مصر يبلغ 30 محمية، وإن هناك إهمالا شديدا للمحميات في مصر، ويتم الاعتداء عليها يوميا، في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة البيئة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «معاكي يا مصر»، المذاع على قناة «LTC»، مع الإعلامي «خالد الزناتي»: إنه يشعر في بعض الأحيان أن وزير البيئة يسعى إلى خصخصة المحميات.ولفت إلى أن الخصخصة ليست في مصلحة مصر، خاصة بعد واقعة رجل الأعمال السعودي «الشربتلي»، التي كشف عنها في مقال طويل. واستكمل: «لقد تحدثت المستشارة الإعلامية باسم وزارة البيئة إلى بعد مقالي عن مستعمرة الشربتلي في مصر، وقالت إنها سترسل لي ما يكشف كذب ما نشرته، وانتظرتُ، ولم ترسل لي أي شيء».