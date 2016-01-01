قال وزير السياحة يحيى راشد، إن الدولة تدعم القطاع في ضوء الإمكانيات المتاحة، وهناك تعاون كامل بين الوزارة وبين البنك المركزي وتطوير الطاقة الفندقية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوى، ببرنامج «لقاء خاص»، المذاع على فضائية «روسيا اليوم» أن الكل يدفع ثمن انحصار الحركة السياحية على مستوى العالم، فصناعة السياحة مستهدفة على مستوى العالم.وأوضح أن مصر قامت بمحاربة الإرهاب قبل كل دول العالم وليس هناك دولة آمنة بنسبة 100%، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة الجديدة لتطوير الطاقة الفندقية وإعادة تأهيل الموارد البشرية، خلال شهر يناير.