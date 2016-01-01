قال وزير السياحة يحيى راشد، إن عودة السياحة الثقافية أمل مصر، خلال الفترة المقبلة لأنها تعبر عن رسالة حب وسلام، لافتا إلى أن وزارة السياحة حققت العديد من النجاحات لإعادة السياحة الثقافية لمدينتى الأقصر وأسوان

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوى، ببرنامج « لقاء خاص»، المذاع على فضائية «روسيا اليوم » أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تدعم حركة السياحة الثقافية.وأوضح أن وزارة السياحة استطاعت عودة رحلات الطيران لمدينتى الأقصر، وأسوان والنجاح لا يأتى وليد ليلة، للحصول على حق مصر من الحركة السياحية العالمية.