قال الإعلامي تامر أمين، إن خبيرا إحصائيا وفلكيا أكد له أن عام 2017 سيكون عام خير على مصر، لاسيما في الشأن الاقتصادي

وأوضح أمين، خلال برنامجه |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|: أن الخبير الإحصائي بعد قراءته للأرقام الفلكية، قال له إن البورصة المصرية ستشهد نجاحات عظيمة خلال عام 2017، بجانب انتعاش الاقتصاد المصري وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.