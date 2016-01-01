قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الرحلات الألمانية إلى شرم الشيخ بدأت منذ أول نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن السياحة الإيطالية شهدت رواجًا خلال الفترة الأخيرة، وبدأت في التوافد على شرم الشيخ

وأشار الدميري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين، أن توافد السياحة الألمانية والإيطالية على شرم الشيخ بشرة خير في ظل الأزمة السياحية التي تواجهها مصر، مضيفًا: كل سائح يأتي إلى مصر نتعامل معه على أنه سفير يعود لبلاده بذكرى طيبة.